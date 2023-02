Caterina Valente, impératrice de toutes les musiques

C’est en scrollant sur son téléphone que Réal Siellez a repensé à Caterina Valente. Vous l’avez peut-être vous aussi vue passer dans votre entourage numérique dans une vidéo où elle est accompagnée de Dean Martin, ou encore mieux, vous vous souvenez de cette musicienne qui a fêté ses 92 ans le 14 janvier de cette année.

Elle s’appelle Caterina Valente et sa carrière est aussi incroyable qu’insaisissable. Elle est fille d’une grande artiste de cirque, Maria Valente, et d’un grand accordéoniste. Elle est ce qu’on appelle un enfant de la balle puisque dès le plus jeune Age, elle est envoyée sur scène avec sa mère. Son naturel face au public est inégalé.

Elle réalise son premier enregistrement en 1953, à l’âge de 22 ans et à partir de là, la machine se met en route pour elle.