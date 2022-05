Caterina Murino signe son rôle le plus dramatique dans “Le temps est assassin”

Aux côtés de Mathilde Seigner et Jenifer, elle incarne Palma, cette femme à la fois forte et fragile présumée morte dans un accident de voiture. Vingt-cinq ans plus tard, sa fille Clotilde (interprétée par Mathilde Seigner) revient sur les lieux de l’accident qui a coûté la vie a ses parents et à son jeune frère, et tente de découvrir la vérité.

De Palma, Caterina Moreno “admire sa force de caractère, son énergie et son courage […] Elle fait vraiment passer ses enfants avant elle. Elle les aime tellement qu’elle ne veut pas salir l’image du père infidèle. Elle doit défendre sa dignité de femme et son foyer au péril de sa vie.”

Avant de rajouter : “J’espère ne pas être aussi malchanceuse qu’elle (rire) !”