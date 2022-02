Caterina Assandra, bénédictine et compositrice italienne

Nous découvrons aujourd’hui une bénédictine, compositrice et organiste italienne du 17ème siècle : Caterina Assandra, qui a été baptisée à Pavie au nord de l’Italie.

Compositrice célèbre durant sa courte vie puisqu’elle serait morte prématurément à l’âge de 28 ans. Nous n’avons pas énormément de renseignement sur son parcours, on sait qu’elle est née dans une famille aisée, et que son éducation musicale a commencé dans son enfance lorsqu’elle a étudié avec des tuteurs privés engagés par son père. La jeune femme a vécu à une époque où la création musicale était judicieusement contrôlée, et son éducation musicale avait pour objectif une fonction essentiellement religieuse.

Caterina Assandra a prononcé ses vœux à l’âge de 19 ans, au monastère bénédictin de Sainte Agathe à Lomello, près de Pavie. Elle y a étudié le contrepoint avec Benedetto Re, l’un des principaux professeurs de la cathédrale de Pavie. Les talents musicaux de Caterina Assandra furent remarqués très rapidement par l’éditeur Lomazzo qui publia ses nombreux motets à deux ou 3 voix, l’année de son entrée au couvent, en 1609, des œuvres écrites à la fois dans des styles traditionnels et novateurs : Caterina Assandra y explore le nouveau style concertant, tout en restant attachée à l’esthétique passée. Voici quatre de ces motets, parmi lesquels le O Salutaris hodie, qui est l’une des premières pièces à utiliser un violone, sorte de " grande viole " à cordes frottés.