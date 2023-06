Caténaire fortement endommagée par un camion à Leval : le trafic ferroviaire ne reprendra pas ce jeudi entre La Louvière-Sud et Binche

Plus aucun train ne circulera ce jeudi entre La Louvière-Sud et Binche en raison des importants dégâts occasionnés par un camion à la caténaire à hauteur d'un passage à niveau situé à Leval, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Les dégâts à la caténaire sont en effet "très conséquents et s'étendent sur plus de 100 mètres", précise Infrabel dont les équipes vont intervenir et terminer les réparations dans le courant de la nuit, ajoute le gestionnaire du réseau ferroviaire. La circulation des trains est interrompue dans les deux sens entre La Louvière-Sud et Binche depuis 15h45. Le courant a été coupé pour des raisons de sécurité.

Il était prévu que la SNCB mette en place des navettes de bus mais cet incident n’a aucun impact sur le trafic ferroviaire de la dorsale wallonne, avait encore souligné le gestionnaire du réseau ferroviaire.