Cate Le Bon, les brutes et l'air du temps

"Par souci d'autonomie et d'économie, je compose d'abord toutes mes chansons en solitaire", indique Cate Le Bon. "À l'exception de la batterie et des parties au saxophone, je joue tous les instruments. Partant de là, je voulais prendre mon temps, disposer d'un espace confortable et retravailler les chansons en compagnie d'une personne patiente et encourageante. Pour ça, il n'y a pas mieux que Samur. Quand je produis des disques pour Deerhunter, John Grant ou Devendra Banhart, par exemple, je mise tout sur l'honnêteté. À mon sens, c'est la clé du processus créatif. À partir du moment où je cherche à établir cette relation avec les autres, il est normal que j'envisage mes propres enregistrements sous cet angle." Épaulée par Samur Khouja, Cate Le Bon fonctionne à la confiance, privilégiant l'aventure et les itinéraires non balisés. "Cet album s'est dessiné à l'instinct", confirme la multi-instrumentiste. "Aucun compromis n'est venu entraver ma démarche. Je ne me suis jamais sentie aussi libre de mes mouvements." Cette liberté d'action est le point fort de "Pompeii". Jamais linéaires ou trop évidentes, les trajectoires empruntées par les chansons de Cate Le Bon sabordent le consensuel avec grâce, un sens aiguisé du détail et une petite dose de théâtralité.