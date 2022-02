Cate Blanchett se lance dans un podcast pour défendre la cause environnementale

Les séries en podcasts sont en vogue. Les acteurs sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par l’aventure. Grâce à leur plateforme et à leur vaste réseau de leaders dans divers domaines, de nombreux acteurs de renom créent leur propre podcast. Parmi eux, on retrouve notamment Kerry Washington, Alec Baldwin, Dakota Johnson, et plus récemment Cate Blanchett.