Cate Blanchett pour "Tár" : La musique ? c'est nous qui la jouons dans le film !

Nina, votre personnage est très important, parce qu’elle est la compagne de Lydia, elle comprend tout mais elle a du mal à communiquer avec Lydia, comment expliquez-vous cela ? parce qu’elle est complètement isolée du monde ?

Nina Hoss : Je pense que nous découvrons ces deux personnages à un moment particulier de leur relation, et même si on n’en parle pas explicitement, elles sortent tout juste d’une pandémie, elles n’ont pas pu faire ce qu’elles aiment faire, à savoir jouer de la musique ensemble, parcourir le monde avec un orchestre, etc. ce qui était une grande partie de leur vie. Elles étaient enfermées ensemble, avec Lydia qui travaille à la transmission de son art, elles arrivent au terme d’un grand projet, la 5e symphonie de Mahler qu’elles vont enregistrer, c’est la dernière et son œuvre sera terminée, et Sharon perd le contact avec elle. Et elle essaie de comprendre si elle doit la laisser s’éloigner, ou la retenir dans ses filets. C’est comme ça que j’ai pu comprendre pourquoi Lydia a besoin de s’échapper, elle a besoin de quelque chose, quelque chose de neuf dans sa vie, elle est arrivée à un point de non-retour ! Sharon en est consciente, mais elle n’est pas encore sûre du danger que ça représente.

Dernière question, d’un point de vue technique, quel était le défi ? Être une cheffe d’orchestre plausible ?

Cate Blanchett : Todd Field, en tant que réalisateur, est profondément authentique. Et donc toute la musique qui est dans le film est originale, c’est nous qui la jouons, ce qui est vraiment une tâche intimidante. Nina joue du piano, et avant, elle a joué du violon, moi-même j’ai joué du piano quand j’étais plus jeune, mais je n’avais jamais dirigé. Mais je me suis rendu compte que j’avais l’expérience de plusieurs années de scène, et en tant qu’actrice de théâtre, j’avais dans mon arsenal pas mal de techniques de communication, parce que la direction d’orchestre est un processus alchimique mais également un processus de communication. Nous avons travaillé avec les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Dresden qui ont été très généreux et qui nous ont appris beaucoup, mais ils devaient aussi jouer un rôle dans le film, donc, on s’est rencontrés tous au milieu de cette expérience. On a enregistré d’abord toute la musique, avec la direction d’orchestre, même si ce n’est pas le sujet principal du film, et le fait que nous devions convaincre tout le monde que nous étions de grandes musiciennes, nous a permis de nous concentrer après sur le vrai sujet du film.