Catch à Charleroi – Pour Antonio le Gigolo, le catch, ce n’est pas que du cinéma !

Pour celles et ceux qui ne sont pas initiés aux galas de Catch, cette discipline est avant tout un incroyable show... Mais à y regarder d'un peu plus près, sachez que les catcheurs suivent un entraînement sportif assez castard et chaque mouvement est exécuté pour qu’il n’y ait pas de blessé. Outre son aspect sportif, le catch est bien évidemment un véritable show avec des éléments de fiction et de performance. Les lutteurs adoptent souvent des personnages hauts en couleur et des gimmicks uniques pour se démarquer.

C’est dans les années 1980 que le catch a connu une véritable explosion de popularité. Des lutteurs emblématiques tels que Hulk Hogan ou encore Dwayne "The Rock" Johnson sont devenus des stars mondiales, attirant des millions de fans à travers le monde.

Le catch est un univers captivant qui a évolué au fil du temps pour devenir un spectacle populaire et divertissant, avec une influence significative sur le cinéma, la télévision et la culture populaire en général. Que ce soit sur le ring ou sur grand écran, le catch continue de captiver le public avec son mélange unique de sport, de spectacle et de divertissement.

Explications dans cette interview d’Antonio Giliotta, professeur dans son école de catch à Dampremy et catcheur (avec pour nom de ring Antonio le Gigolo), au micro d’Alain Simons dans l’émission Charleroi Matin sur Vivacité.

Plus d’infos sur la Wrestling Alliance Company qui forme des catcheurs et des catcheuses : www.wrestling-alliance.com