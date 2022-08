Catastrophes, nouveautés et polémiques au programme de la rentrée du Grand Cactus !

La guerre en Ukraine, la canicule, le Covid-19 qui revient, la variole du singe, les prix de l’énergie qui explosent… L’actualité ne cesse d’être négative et les catastrophes se suivent dans les gros titres des journaux télévisés. Pour parler de ce climat anxiogène, notre Premier Ministre Alexander De Croo sera le premier invité de cette huitième saison du Grand Cactus.

Cet été 2022 a aussi été marqué par les incendies qui ont ravagé les fôrets de nos voisins français. Avec le réchauffement climatique, ces incendies risquent de se multiplier dans les prochaines années. Qu’en est-il de la situation en Belgique ? Sommes-nous prêts à affronter des incendies comme ceux que nos voisins ont connus cet été ? Jérôme de Warzée recevra Kiki Drofuge, un pompier wallon !

La célèbre émission de France 3 " Des chiffres et des lettres " est dans la tourmente ! L’émission quotidienne ne serait plus diffusée que le week-end, et deux de ses piliers, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, ont été évincés pour des questions financières. Pour la première fois, les deux animateurs licenciés viendront témoigner sur le plateau du Grand Cactus.