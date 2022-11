Catastrophe ferroviaire de Morlanwelz : la SNCB jugée coupable, Infrabel acquitté

Près de cinq ans jour pour jour après les faits, le jugement de la catastrophe ferroviaire de Morlanwelz qui a tué deux ouvriers et en a blessé trois autres est tombé.

Le tribunal correctionnel de Charleroi condamne la SNCB à une peine d'amende de 160.000 euros avec un sursis simple de 3 ans pour la moitié de la peine. Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, est acquitté de l'ensemble des préventions reprochées.

Infrabel et la SNCB étaient poursuivis pour coups et blessures involontaires et homicides involontaires ainsi que pour des préventions liées au bien-être au travail à la suite d'un double accident survenu en l'espace de quelques minutes à Morlanwelz et à Strépy-Bracquegnies.

Le 27 novembre 2017, deux ouvriers d'Infrabel avaient perdu la vie après avoir été percutés par une automotrice qui s'est détachée lors d'un remorquage.



Les parties disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel.