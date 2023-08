Catastrophe du Bois du Cazier : 67 ans après, l’émotion est toujours aussi forte

La cloche du Bois du Cazier a commencé à retentir ce mardi matin à 08h10 précises. Pile à l’heure où, le 08 août 1956, le site minier de Marcinelle allait engloutir la vie de 262 d’hommes. Des Belges et des Italiens pour la plupart, tous descendus sous terre pour y faire leur dur labeur, dans des conditions précaires. C’était il y a 67 ans, jour pour jour. Une triste date pour la Belgique qui allait connaître là la plus grande catastrophe minière de son histoire.

Preuve que ce drame a marqué profondément les esprits et son temps, chaque année, 262 coups de cloche en mémoire des malheureux disparus sont donnés sur le site, entrecoupés par 262 noms. Et ce 08 août 2023 n’a pas échappé à son devoir de mémoire, pour guérir – encore – les blessures de ceux qui restent mais surtout ne pas effacer cette cicatrice qui marqua le début d’une prise de conscience sur les conditions de travail et de sécurité des ouvriers-mineurs.

Nous étions parmi la foule durant la cérémonie d’hommages. L’émotion était toujours très forte dans l’assemblée venue nombreuse se recueillir : quelque 300 personnes. Des hommes, des femmes, des enfants… tous - pour la plupart, du moins - fils ou petite-fille des mineurs disparus.

La Reine Paola avait également fait le déplacement, accompagnée de deux de ses petits-fils (les princes Aymeric et Nicolas de Belgique).