Cat Stevens, Barclay James Harvest, Peter Gabriel, quand les orchestres symphonies subliment le Rock !

Je ne sais pas vous mais moi la musique classique me donne une pêche d’enfer, plutôt une pression, ça me donne envie de crier tout ce que j’ai à dire, de vivre pleinement l’instant, comme si l’influence de cette musique me ramenait à l’essentiel. Pas étonnant que nos rockeurs utilisent des orchestres pour leurs titres, ça ajoute une dimension, ça pousse un titre dans ses retranchements !

Fin de l’année 1966, Cat Stevens fait ses débuts avec ''Matthew and Son'', avant de devenir un grand nom de ce folk rock intimiste et inspiré, déjà extrêmement bien accompagné avec John Paul Jones, futur bassiste de Led Zeppelin et au clavier Nicky Hopkins, collaborateur des Who, des Stones, des Kinks. L’orchestration classique est menée de main de maître par Alan Tew, connu alors pour son travail sur des programmes télé anglais dans les 60’s. Barclay James Harvest, groupe britannique qui défend, dès ses débuts, fin des années 60, un son rock progressif accompagné d’arrangements de qualité comme en 1971 avec le titre ''Mocking Bird'' dont le travail orchestral est signé par deux musiciens de renom : Robert John Godfrey et Gavyn Wright qui a travaillé aux côtés d’Elton John ou Tina Turner. Véritable touche à tout, Peter Gabriel s’est toujours montré innovant dans son œuvre, que ce soit avec Genesis ou dans sa très riche carrière solo, sur son premier album, ''Moribund The Burgermeister'', un titre impressionnant interprété par le London Symphony Orchestra. En 2010, sur son 8e album ''Scratch My Back'', Peter Gabriel décide de se la jouer ''full orchestra'' pour ses reprises de Lou Reed, Radiohead, The Kinks, David Bowie ou encore Arcade Fire avec une version très inspirée de ''My Body Is A Cage''.