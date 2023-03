Castors cloués à Houffalize : la justice renvoie deux personnes en correctionnelle

Début mai 2021, des passants horrifiés découvraient aux entrées d’Houffalize deux castors tués et cloués sur des poteaux de signalisation. Aujourd’hui, l’enquête a conduit à l’identification et au renvoi en correctionnelle de deux suspects. L’association de défense de la nature, Natagora avait alors déposé plainte en se portant partie civile.

“Les membres et volontaires de Natagora se sont immédiatement mobilisés et notre association a déposé plainte en se portant partie civile” rappelle Harry Mardulyn, volontaire Natagora pour l’Ardenne orientale. “Cette décision de justice est exemplaire en matière d’atteinte à la vie sauvage et à la biodiversité. Elle démontre qu’il n’y a pas d’impunité pour les braconniers !”