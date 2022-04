Journée de tournage le 3 mai à Charleroi ou d’une ou deux journées les 5 ou 6 mai à Bruxelles

Sont recherchés des hommes de 40 à 50 ans avec un critère important : pas de tatouage visible et pas plus d’1m82 !!

Essais costumes les 19, 20 et 21 avril à Bruxelles.

Si intéressé, inscrivez vous via le lien CASTINGMADELEINE