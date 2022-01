Casting : Loïc Nottet cherche des danseurs pour un futur projet

Vous avez toujours souhaité travailler avec Loïc Nottet ? Le chanteur vous donne une occasion en or, il recrute des danseurs professionnels pour un projet encore inconnu. Sara De Paduwa en dévoile davantage sur ce casting.

Révélé dans The Voice Belgique, Loïc Nottet s'est imposé comme l'un des artistes les plus talentueux et complets de sa génération. Chanteur à l'exceptionnelle voix androgyne, coach perfectionniste mais aussi danseur hors pair, l'interprète de Million Eyes sait tout faire. La preuve, il a terminé 4e de l'Eurovision et a gagné Danse avec les stars en 2015. Un profil qui lui permet de compter déjà de nombreux fans.

Et il pourrait bien faire quelques heureux dans les prochains mois si vous êtes un(e) danseur/danseuse dans l'âme.