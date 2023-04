Casting incroyable pour la sixième saison de "Black Mirror", découvrez le teaser

"Black Mirror", cette série d’anthologie qui questionne et chamboule les spectateurs depuis la diffusion de son premier épisode en 2011, reviendra pour une sixième saison en juin 2023 dont le teaser angoissant vient d’être dévoilé.

Même si chaque épisode de "Black Mirror" raconte une histoire distincte, tous explorent les dérives potentielles de nos usages de la technologie dans un futur proche voire immédiat.

Qui dit série d’anthologie dit bien sûr casting étoffé et celui de la saison six est particulièrement alléchant puisqu’on y retrouve notamment la star hollywoodienne Salma Hayek mais aussi Aaron Paul, le génial Jesse Pinkman de "Breaking Bad", ou encore Kate Mara révélée par son rôle de Zoe Barnes dans "House of Cards".

On ne sait pas encore combien d’épisodes contiendra cette nouvelle saison mais les surprises seront visiblement nombreuses si l’on en croit les propos de Charlie Brooker, le créateur de la série, relayés par la plateforme Netflix qui diffuse la série : “Cette fois, en plus des codes habituels de Black Mirror, nous avons également quelques nouveaux éléments, que j’avais juré de ne jamais intégrer à la série, afin de repousser les limites de ce qu’est un ‘épisode de Black Mirror‘. Les histoires correspondent toujours aux critères de Black Mirror, de bout en bout, mais avec quelques rebondissements et plus de variété que jamais.”