Casting figurants pour assister à l'émission "The Dancer" sur la RTBF présentée par Sara De Paduwa. Enregistrement à Vilvoorde ce vendredi 30 septembre

L'émission sera présentée par Sara De Paduwa avec dans le jury Augustin Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola. Ce concours entièrement consacré à la danse vise à trouver "le meilleur danseur de Belgique" dans un show où l'émotion et le talent se conjuguent ! The Dancer promet d’être l’une des compétitions de danse les plus inclusives, diversifiées et uniques en Belgique. Une compétition dans laquelle les candidat(e) s vont devoir prouver qu’ils/elles ont toutes les qualités pour remporter le titre de meilleur(e)(s) danseur (seuse)(s) du Royaume.

La production organise un casting afin de trouver des EXTRAS entre 8 ans et 90 ans pour assister à l’enregistrement. Ce vendredi 30 septembre de 12H30 à 18H15 ! Le tournage aura lieu à Vilvoorde.