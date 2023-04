Aurélien-Sama et les FrenchHardware sont à la recherche du setup gaming le plus laid de Belgique. Tu penses être le (mal) heureux propriétaire de ce setup ? On veut voir ça !

Envoie-nous une photo ou une vidéo d’une minute avant le lundi 10 avril 2023 où tu nous montres ton setup de gaming, mais aussi où tu nous parles un peu de toi. Qui tu es, tes loisirs, tes jeux favoris. Précise-nous tes passions, tes envies et tout ce qui te passe par la tête.