Casting 200 figurants et petits rôles pour la série « Night in Paradise » . Tournage à Bruxelles du 1er au 31 aout

Sont recherchés

Pour le 1er aout : 2 hommes 25 à 40 ans, look hipster, business man, gens qui paraissent avoir de l’argent, belles tenues, accessoires branchés !

Pour le 5 aout : 2 riches invités, hommes entre 40 et 55 ans.

Pour le 8 aout : 1 homme musclé, type "Security Guy".

Pour le 17 aout : 10 hommes et femmes entre 30 et 60 ans, de toutes origines: 4 hommes conducteurs avec leur voiture, 10 passants entre 20 et 35 ans et 1 taxi driver, toute origine, entre 30 et 50 ans.

Pour les 22 et 23 aout : 70 party people, hommes et femmes entre 20 et 35 ans, gens fous, bourrés, drogués faisant la fête

Pour le 25 aout : Hipsters entre 25 et 40 ans, look hipsters, barbe, avec notamment un style vestimentaire " people with money”.

Pour le 26 aout : 20 "drunk people" entre 25 et 40 ans.

Pour le 29 aout : 15 personnes pour jouer des réfugiés (origine Africaine), n’ayant pas peur de l’eau, et qui savent également nager (tournage sur un bateau style Zodiac).

Pour le 31 aout : 20 "party people" entre 20 et 45 ans et 1 homme déguisé en pirate, bourré, qui dort dans les .. toilettes !

Ces différents rôles seront rémunérés !

Envoyez votre candidature avec, Nom, Prénom, Photo, Age et aussi Téléphone, en OBJET de la candidature

Infos et inscriptions via le site CASTING