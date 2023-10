Castagne sur le cas Courtois : "Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était"

Le départ de Thibaut Courtois au lendemain du partage contre l’Autriche continue de faire des vagues. La blessure et la longue absence du gardien du Real Madrid donnent un peu de répit à Domenico Tedesco. Mais visiblement, le cas Courtois n’est pas encore réglé. Timothy Castagne a une opinion très tranchée sur le sujet. "Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était".



"De mon point de vue, si Thibaut avait eu envie, il pouvait rester mais c’est son choix", tranche le défenseur des Diables dans Le Soir. Un avis partagé, selon Tim, par d’autres joueurs de l’effectif même s’il ne peut pas "parler pour tout le groupe".



Castagne regrette la com' d’El Muro notamment sur les réseaux sociaux (les photos de son genou, les clichés de sa sœur avec brassard lors de son mariage). "Il a joué avec la presse et on n’avait pas besoin de cela".