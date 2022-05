Castagne et la faiblesse de Leicester sur phase arrêtée : "On se tire à chaque fois une balle dans le pied"

Leicester s’est incliné au Stadio Olimpico contre la Roma et a vu s’envoler ses rêves de finale européenne. Comme trop souvent cette saison, les Foxes ont été piégés sur une phase arrêtée. La déception était perceptible dans les propos de Timothy Castagne.



"Je pense qu’on aurait pu faire mieux. On prend encore un but sur corner. Sinon, je ne pense pas qu’ils ont eu beaucoup d’occasions. On se tire à chaque fois une balle dans le pied. On part à chaque fois avec un désavantage. Et on doit courir derrière le score. C’est comme ça. On ne doit en vouloir qu’à nous-même. Ça nous a déjà "tués" pas mal de matches. Dans un grand moment comme ça, ça ne peut pas arriver", peste Castagne, monté au jeu à la 69e.



Englué dans le ventre mou de la Premier League (11e), Leicester a vu sa dernière chance de se qualifier pour l’Europe s’évaporer. La fin de saison va être longue. "Ça va faire vide. Il nous reste un mois avec pas grand-chose à jouer. Il va falloir trouver la motivation. Il va falloir se regrouper pour bien terminer et bien repartir la saison prochaine".