Castagne : "D’habitude Romelu tape du poing sur la table, c’est le moment pour que d’autres sortent de l’ombre"

Ce lundi avant l’entraînement Timothy Castagne est revenu sur la rencontre des Diables rouges face aux Pays-Bas et a préfacé celle contre la Pologne ce lundi. Au micro de Pierre Deprez, il était plutôt franc, comme à son habitude, et pour lui, il est temps que l’équipe se réveille si elle veut espérer quelque chose à la Coupe du Monde !

Le joueur de Leicester revient sur l’après débâcle au stade Roi Baudoin : "Ça a été fort silencieux dans le vestiaire après le match. Il y avait beaucoup de déception. On va revoir les images ensemble ce lundi et travailler sur ce qui n’a pas été. Il a fallu quelques jours pour encaisser cette défaite."

Le joueur ne mâche pas ses mots quand il s’agit d’analyser la performance du groupe : "Si on regarde le match, je pense qu’on était en dessous dans tout. Tactiquement, techniquement, dans l’intensité et tout ça. C’est quelque chose qu’on doit rectifier parce que normalement on ne peut pas avoir un match comme ça. Mais c’est peut-être bien d’avoir un match comme ça maintenant pour se réveiller un peu. L’année dernière on a eu aussi la Nations League qui nous a cassés mais on n’a peut-être pas assez tiré les leçons de tout ça. Il faut absolument le faire maintenant si on veut faire quelque chose à la Coupe du Monde."

La rencontre face à la Pologne doit permettre de rebondir rapidement : "Le plus important ce sera la réaction de mercredi. C’est comme ça qu’on peut passer aussi au dessus de ce genre de défaite, en réagissant au match suivant."

Les déclarations de Thomas Meunier ou Kevin De Bruyne qui dénigrent la Nations League ont-elles pu jouer sur les motivations ? "C’est possible. Après, pour moi ça reste l’équipe nationale. En plus on jouait contre la Hollande, un derby. À un moment donné, si tu montes sur le terrain tu dois te donner à 100% sinon tu laisses les autres gars jouer. Je pense que ce n’est pas une excuse."

Y a-t’il des joueurs qui mettent le poing sur la table ? "D’habitude Rom (ndlr. Romelu Lukaku) le fait. Mais ici comme il était blessé ce n’était pas le cas. C’est peut-être aussi le bon moment pour que certains sortent un peu de l’ombre et prennent leurs responsbilités."

Qui ? "On verra, je pense qu’il y en a pas mal qui peuvent le faire. On a quand même beaucoup de cadres, de joueurs expérimentés."

Timothy ne doute pas des qualités intrinsèques de l’équipe nationale : "On a toujours l’équipe pour gagner quelque chose. Mais on doit utiliser le match de vendredi pour se réveiller un peu. Un match comme ça, ça ne peut pas arriver. On doit recrééer un groupe hyper soudé, mettre les choses au point et si on a ça on peut faire quelque chose à la Coupe du Monde."