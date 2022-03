"Cassius" : Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2021 – A écouter en podcast

Cinq livres, sélectionnés par un jury composé de professionnels de la lecture et jeunes lecteurs, étaient en lice. Ce troisième Prix Première Victor du Livre Jeunesse est le résultat du choix de 2166 lecteurs et lectrices répartis en 97 groupes de lecture dans des écoles, des bibliothèques et des maisons de jeunes dans toute la Wallonie et à Bruxelles.

Tous et toutes ont répondu à l’appel à candidatures lancé en août 2020 par La Première (RTBF) et le Fonds Victor. Pendant toute l’année scolaire, et malgré la pandémie, ces groupes ont bénéficié d’animations de comédiens et comédiennes professionnel (le) s

(théâtre, impro, lectures à voix haute, etc.) et de rencontres avec des auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, et éditeurs, éditrices. Ces rencontres ont été organisées et financées par le Fonds Victor.