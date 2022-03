Cassels, itinéraire de deux self-made brothers

On n’a rien sans rien et les deux frères l’ont bien vite compris. Jim raconte avoir rejoint son premier groupe à l’âge de 9 ans. "C’était un peu comme dans le film "School of Rock". On était en primaire et le père d’un de mes copains jouait dans un groupe de covers, donc il avait un peu de matos chez lui. C’est lui qui nous a appris à jouer nos premiers morceaux, c’était un peu notre Jack Black à nous (rires)." Quelques années plus tard, Jim se décide de se mettre à la guitare et convainc son jeune frère Loz, de s’installer derrière la batterie dans leur maison familiale dans le comté d’Oxfordshire. "On habitait au beau milieu de nulle part. Pendant 4 ans, on a fait un boucan pas possible dans notre chambre, en étant complètement désaccordés. Fort heureusement, on avait qu’un seul voisin et il était assez compréhensif (rires)".

Depuis 2015, le duo gravit pas à pas les échelons. 2 tournées européennes, 3 albums et quelques EP’s jalonnent le parcours des deux frères et témoignent d’une nette progression au fil des ans. "C’est le seul vrai groupe dans lequel on ait joué. On a commencé vraiment jeunes. Nos enregistrements se sont améliorés à mesure que l’on apprenait à jouer. Le premier disque, on l’a enregistré en deux jours. Je ne suis même pas sûr qu’on ait réécouté les prises en studio. Quand je l’écoute maintenant, je me dis que ça sonne vraiment mal (rires)" raconte Jim avec un certain recul.