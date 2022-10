Casse-tête pour Vandenhaute : trouver un entraîneur à Anderlecht, oui mais qui et à partir de quand ?

La première question que Vandenhaute devra trancher, c’est celle du timing. Il reste six matchs aux Mauves avant la Coupe du monde, qui entraînera une coupure de plus d’un mois. Deux en Conference League, pour aller chercher la qualification, trois en championnat, pour redresser la barre, et un match en Coupe face au Lierse. Vaut-il mieux laisser Robin Veldman travailler jusqu’à l’échéance du Mondial, quitte à ce qu’il s’affirme comme un potentiel T1 sur le long terme ? En 2017, Nicolas Frutos avait réussi un intérim convaincant après le limogeage de René Weiler, jusqu’à planter la graine d’une prolongation dans la tête des dirigeants. Les Mauves avaient finalement attendu que les planètes s’alignent pour faire venir Hein Vanhaezebrouck. L’autre solution sera de trouver un entraîneur dans les prochains jours pour qu’il soit d’attaque dès la trêve, où il aura le temps de façonner son équipe, certes sans les internationaux (Vertonghen, Ashimeru, Debast ?).