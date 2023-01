"Casse-Noisette" par l’Europa Danse Company : une représentation fidèle et actuelle

L’invité de Déclic est le chorégraphe et danseur belge Laurent Drousie, fondateur de la compagnie Europa Danse Company qui se produira le samedi 7 janvier à Wolubilis pour une version plus actuelle du bal classique Casse-Noisette.

Europa Danse Company est un junior ballet qui regroupe des jeunes danseurs de 18 à 22 ans venant de toute l’Europe. Le but est de leur donner une première expérience professionnelle et de les former à rentrer dans une compagnie de danse.

Laurent Drousie affirme que la compagnie compte bien reprendre les codes du classique Casse-Noisette pour les faire évoluer en 2023, proposant ainsi une version plus moderne. Interrogé sur cette réinterprétation, le chorégraphe explique que même si l’histoire reste inchangée, il est important que le public s’identifie à ce qu’il voit. "Si on voit une princesse avec un diadème on ne se représente pas". Il s’agit de mettre de la réalité sur scène pour que les gens puissent ressentir de l’émotion et quelque chose de vrai.

Laurent Drousie a commencé la danse dans une école à Tournai. Il est ensuite parti à l’Opéra de Paris pour y faire sa scolarité. Malgré qu’il soit féru de danse depuis son plus jeune âge, sa famille a cependant tenté de lui faire oublier cette passion, mal perçue quand elle est pratiquée par un homme.

Un bon danseur est quelqu’un qui donne sa technique, qui donne son art et qui donne son âme.

En plus de Casse-Noisette au théâtre Wolubilis le samedi 7 janvier, Europa Danse Company réinterprétera aussi Roméo et Juliette le 1er juillet dans la même salle.