Cassandre Marfin, pianiste : " Jouer Messiaen me rend presque croyante ! ''

C'est grâce à sa grand-mère, et son piano que Cassandre Marfin, 25 ans, découvre cet instrument, dès son plus jeune âge.

"Mon premier intérêt" -nous confiera la jeune pianiste-, " c'était l'aspect purement ludique de ce beau meuble, où je pouvais enfoncer des dizaines de touches ". Elle n'a que 7 ans, lorsqu'elle demande à sa maman (ndlr. : une musicienne amateur, une mélomane, et une maman ravie), de pouvoir commencer des leçons.

C'est donc dans un univers positif et musical, que Cassandre débute à l'instrument.

Après une courte pause, à l'adolescence, la jeune pianiste hésitera, à l'issue de ses humanités, entre les Lettres, qui la passionnent, mais aussi son piano, qui l'accompagne depuis l'enfance.

C'est le piano qui l'emportera, un instrument qu'elle étudiera au Conservatoire de Bruxelles, auprès d'Eliane Reyes, puis de Dominique Cornil.

Etudiante enthousiaste et opiniâtre, Cassandre Marfin s'investit, dès le début des ses études, dans la vie étudiante, fait partie du Conseil des étudiants, et dirige le Festival des "Nocturnes", une manifestation créée et organisée par et pour les étudiants du Conservatoire de Bruxelles.

Passionnée et passionnante, c'est toujours au Conservatoire que Cassandre découvre la musique d'Olivier Messiaen, "presque par hasard", nous avouera-t-elle, à la faveur du choix d'un répertoire pour son examen de fin d'études.

Depuis lors, la jeune pianiste est habitée par ce compositeur, fasciné par la nature, et le phénomène religieux. Cassandre a tout lu de lui, et s'emploie à découvrir son répertoire avec un appétit et une intelligence qui font plaisir à entendre.

En février 2019, Cassandre Marfin remporte le 2e Prix du Concours Honda, en défendant précisément, -entre autres-, la musique de Messiaen, dont nous entendrons aujourd'hui un extrait des "Vingt regards sur l'Enfant Jésus" et le "Courlis cendré"

Outre Messiaen, c'est la Musique de Chambre qui intéresse beaucoup la jeune artiste. Mais à vrai dire, sa curiosité et sa joie de vivre sont telles, qu'elle s'intéresse à tous les répertoires : de J-S.Bach à Messiaen, avec un intérêt tout particulier pour la Musique française des 19e et 20e siècles, on pense ici à C.St-Saens et F.Poulenc.

Cassandre Marfin, c'est d'abord une pianiste à la technique solide, mais aussi une artiste dont la vision musicale est d'une maturité étonnante.

Une musicienne et une personne généreuse, à rencontrer... dès aujourd'hui !

Ci-dessous, la programmation complète de notre entretien :

Serge RACHMANINOV - Extrait du 2e Concerto pour piano en do mineur, op.18. Svjatoslav Richter, piano et l'Orchestre philharmonique de Varsovie, dirigé par Stanislaw Wislocki - Enregistré en 1959. DEUTSCHE GRAMMOPHON.

Olivier MESSIAEN - "Le Courlis cendré", extrait du catalogue d'oiseaux. Cassandre Marfin, piano. Enregistrement public au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

Olivier MESSIAEN - "Première Communion de la Vierge", extraite de "Vingt regards sur l'Enfant-Jésus". Cassandre Marfin, piano. Enregistrement public Musiq'3 au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

Camille SAINT-SAENS - 1er Mouvement de la Sonate pour violoncelle et piano (extrait). Cassandre Marfin, piano et Aurélie Diebold, violoncelle. Enregistrement public au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

Camille SAINT-SAENS - 1er Mouvement du 5e Concerto pour piano (extrait). Cassandre Marfin, piano et l'Ensemble Orchestral de Bruxelles, dirigé par Jacques Vanherentaels. Enregistrement public au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

Cécile MC LORIN-SALVANT - The gentleman is a dope. Cécile Mc Lorin-Salvant, voix et Sullivan Fortner, piano. VERVE.

Camille SAINT-SAENS - 2e Mouvement du 5e Concerto pour piano dit "L'Egyptien" (extrait). Cassandre Marfin et Dominique Cornil, pianos. Enregistrement public Musiq3 au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

Camille SAINT-SAENS - 2e Mouvement du 5e Concerto pour piano dit "L'Egyptien" (extrait). Cassandre Marfin, piano et l'Ensemble Orchestral de Bruxelles, dirigé par Jacques Vanherentaels. Enregistrement public au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

Francis POULENC - 2e mouvement du Concerto pour deux pianos. Cassandre Marfin et Dominique Cornil, pianos et l'Ensemble Orchestral de Bruxelles, dirigé par Jacques Vanherentaels. Enregistrement public au Conservatoire de Bruxelles. Non publié.

TRADITIONNEL CUBAIN - "Boliviana soy". Ibrahim Ferrer, voix; et le "Buena Vista social club". WARNER.

