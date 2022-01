Cassandre, celle qui prédit la catastrophe à laquelle on préfère ne pas croire

Percevoir l’avenir et ne pas être comprise, prédire les malheurs à venir, mettre en garde et ne pas être crue ou entendue, telle est la malédiction de Cassandre, fille du roi Priam et d’Hécube, sœur d’Hector et de Pâris, héros de la Guerre de Troie. Dans son poème, Homère vante la beauté de Cassandre, qui n’est pas loin d’égaler celle d’Aphrodite. Le dieu Apollon, à la vue de la jeune Troyenne, tombe fou amoureux d’elle. Tentant de la séduire, Apollon lui offre le don de prophétie, celui de voir l’avenir. Cassandre accepte le présent mais change d’avis au dernier moment et se refuse à lui. Pour se venger, Apollon, fou de rage d’avoir été éconduit, crache à la bouche de Cassandre, dans un geste qui empêche à jamais Cassandre de se faire comprendre et d’être crue.