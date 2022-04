Cass Eliott /Mama Cass : LA Voix des Mama’s & Papa’s, c’est Elle !

Mama est une figure emblématique de Los Angeles dans les années 60. Sa corpulence hors norme devient un atout. Mama est grosse, vivante, drôle, et surtout terriblement douée. Au fil du temps et des rencontres, aidée de son seul talent, elle avance, chante, enregistre… Jusqu’au succès du culte ''California Dreamin’' enregistré avec The Mama’s and the Papa’s.

"Elle était en surpoids, mais elle l’a porté comme si elle était une reine de beauté." Bobby Roberts, son ancien manager. Ellen Cohen de son vrai nom naît en 1941 à Baltimore dans une famille juive et pauvre où l’on écoute de l’opéra tous les jours. Elle décide dès son plus jeune âge qu’elle sera chanteuse… Et célèbre !