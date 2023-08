Casquettes, crème solaire... : vendange "torride" dans le Bordelais.

Le soleil monte à l'horizon. En moins de deux heures, la température a grimpé de six degrés à l'ombre, avant d'atteindre 34 degrés dans l'après-midi, selon les prévisions. Certains porteurs, serviettes autour du cou, s'épongent après avoir déchargé leur fardeau. Les coupeurs, eux, tentent de rester lucides pour bien choisir les grappes, tout en s'abritant du soleil grâce aux feuillages.

"Il faut trouver de l'ombre au maximum", explique Anthony Chappel, saisonnier de 42 ans, casquette sur la tête. Mais plus les ramures sont touffues et les rangs de vignes serrés, "plus c'est suffocant, plus on a chaud et plus c'est dangereux", note-t-il.

"Aujourd'hui je pense qu'on n'aura pas de vent, ça va être torride."

Après deux heures d'effort, la distribution d'eau fraîche est bienvenue. "Il faut se mouiller beaucoup la tête, la nuque et boire à petites gorgées", confirme Véronique Villain, saisonnière âgée de 58 ans.

Sa fille Aurore Bernard, 35 ans, a été victime d'une insolation lundi, pour sa première journée de vendanges. "Mon cœur s'est emballé assez rapidement, avec des vertiges, des bourdonnements d'oreille. J'avais très froid, je grelottais. La cheffe d'équipe m'a ramenée, m'a mise à l'ombre et m'a mouillé la tête", raconte cette travailleuse originaire des Landes, de retour au travail mardi, sécateur en main.