Casque Vision Pro : Mark Zuckerberg ne partage pas la vision du futur selon Apple

Quelques heures après avoir dévoilé le casque Meta Quest 3, Apple présentait enfin son casque de réalité mixte Vision Pro. Et au-delà de la différence de prix (499 dollars pour le casque de Meta contre 3.499 dollars pour le casque d’Apple), il y aurait également une de vision de l’avenir, selon Mark Zuckerberg.

Lors d’une conférence, à laquelle étaient conviés les employés de Meta, le fondateur de Facebook a expliqué que le casque Vision Pro d’Apple proposait une utilisation qui ne l’intéressait pas.

Selon The Verge, qui a suivi la conférence, Zuckerberg aurait déclaré : "Je pense que leur annonce met vraiment en évidence la différence des valeurs et de la vision que nos entreprises apportent d'une manière que je juge très importante. Le Quest consiste à faire interagir les gens d'une nouvelle manière et à les rapprocher, tout en les incitant à être actifs et à faire des choses".