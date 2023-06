Casque Vision Pro : malgré son prix de 3500 dollars, Apple vendra certains accessoires séparément

S’il y a bien une expression qui colle parfaitement à la philosophie d’Apple, c’est qu’il n’y a pas de petits profits. La preuve, une fois encore, avec le casque Vision Pro, qui sera dépourvu d’un accessoire pourtant essentiel.

Cet accessoire, on vous en parlait déjà il y a quelques semaines : il s’agit d’une sangle de soutien, qui vient se placer au-dessus du crâne, et a pour but d’alléger un peu plus le poids du casque. L’accessoire n’apparaissait pas dans les vidéos promotionnelles diffusées par Apple, et on comprend mieux pourquoi. Ce n’était pas par soucis d’esthétisme, mais tout simplement car la sangle ne sera pas fournie avec le casque.