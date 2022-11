Casper Ruud, une ascension sans bruit vers les sommets

S’il élimine ses premiers tops 20 lors de l’ATP Cup début 2020, c’est en février qu’il marque l’histoire de son pays en devenant le premier norvégien à remporter un tournoi ATP, à l’ATP 250 de Buenos Aires. 2020 est l’année des premiers exploits sur le circuit majeur de Ruud. Il brille en septembre à l’ATP 1000 de Rome où il se hisse en demi-finale en écartant notamment son premier top 10, Matteo Berrettini, en quart de finale.

Il confirme ensuite en 2021 en atteignant les demi-finales à Monte-Carlo, Munich et Madrid, où il élimine notamment le numéro 5, Stefanos Tsitsipas. Ruud entre alors pour la première fois dans le top 20. A son avantage sur la terre battue, il loupe totalement sa saison sur herbe mais revient en forme sur dur où il est quart de finaliste aux ATP 1000 du Canada et de Cincinnati. Malgré son élimination au 2e tour de l’US Open, il entre dans le top 10 à l’issue du tournoi. Il remporte ensuite son premier tournoi sur dur à San Diego et prouve à ses détracteurs qu’il n’est pas qu’un joueur de terre battue et de petits tournois comme lui avait notamment reproché Nick Kyrgios. L'Australien a, en effet, à plusieurs reprises lancé quelques piques au Norvégien sur les réseaux sociaux l’accusant notamment de "voler ses points à travers ces tournois" ou d’avoir un tennis ennuyant. Ruud participe pourtant aux ATP Finals et se qualifie pour les demi-finales où il est balayé par Daniil Medvedev.

Il a toutefois fait le plein de confiance pour la saison 2022 où il atteint donc la finale à Roland-Garros et à l’US Open et remporte trois tournois 250 sur terre battue, à Buenos Aires, Genève et Gstaad. Il atteint également la finale à l’ATP 1000 de Miami.

A Roland-Garros, il fait pour la première fois parler de lui pour son comportement lors du quart de finale qui l’oppose au jeune Holger Rune. Le Norvégien a à plusieurs reprises reproché à Rune de trop souvent aller vérifier les marques. Le Danois lui a répondu de se taire, ce qui a entraîné une poignée de main glaciale en fin de match. Ruud aurait ensuite crié "Yes !" à Rune dans le vestiaire, une version que le Norvégien conteste. Une petite frasque qui s’éloigne du comportement habituel du Norvégien, qui, à l’image de son jeu, a plutôt l’habitude d’être sobre et sans vague.

Déjà demi-finaliste des ATP Finals la saison dernière, le Norvégien s’est à nouveau qualifié pour ce stade de la compétition cette année après avoir battu Felix Auger-Aliassime et Taylor Fritz lors de ses deux premiers matchs. Il doit encore disputer sa troisième rencontre de la phase de poules avant de peut-être filer vers le titre pour montrer une fois pour toutes qu’il mérite sa place parmi les meilleurs du monde.