Casper Ruud sort un magnifique tweener réflexe mais s’incline contre Christian Garin à Indian Wells

Pourtant souvent discret sur et en dehors du court, Casper Ruud a fait faux bon à ses habitudes pour réaliser un coup un peu plus fantasque face à Christian Garin au troisième tour à Indian Wells.

Après un long échange, Ruud décide de monter à la volée, un peu à contretemps, et est surpris par le revers de Garin qui touche la bande du filet. Le Norvégien a alors un excellent réflexe et réalise un tweener. Le Chilien est visiblement surpris et renvoie son revers dans le filet.

Une petite fantaisie qui n’a cependant pas permis au 4e joueur mondial de l’emporter. C’est en effet Christian Garin qui s’est qualifié après deux heures de match sur le score de 6-4 7-6 (7/2).

Le Chilien, retombé au 97e rang mondial, mais qui a déjà occupé la 17e place, affrontera Davidovich Fokina, tombeur de Khachanov.