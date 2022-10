Casper Nielsen dépité face à son ex-club : "On prend deux buts stupides, on ne doit jamais perdre ces deux points"

Soupe à la grimace pour le Club de Bruges. Alors que les visiteurs avaient tout en main pour s’imposer au Parc Duden, ils ont concédé un partage frustrant, victimes du nouveau come-back unioniste. Forcément, à chaud après la rencontre, c’était donc la déception qui prédominait côté blauw&zwart. Surtout chez Casper Nielsen, l’ancien Unioniste de retour au Parc Duden pour la 1e fois.

"On ne doit jamais perdre ces deux points." entame-t-il au micro d’Eleven. "On prend deux buts stupides, le premier sur phase arrêtée, on en avait parlé pourtant, on doit faire mieux. Là, c’est un peu difficile. On ne doit vraiment pas laisser filer cette victoire. Comment l’expliquer ? Comme je l’ai dit, on encaisse deux bêtes buts. Et je pense qu’on doit en marquer un de plus pour définitivement tuer le match."

Le Danois a également eu un mot pour ses anciens supporters unionistes qui l’ont chaudement applaudi : ""J’ai bien été accueilli. C’était chouette d’être de retour. C’était super de voir comment les supporters m’ont accueilli. Même si, pour l’instant, c’est surtout le résultat décevant qui prédomine. Mes duels face à Teuma ? C’est le foot. Quand on joue, on veut gagner, c’est comme ça que ça doit être."