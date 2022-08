Casemiro à Manchester United : ces 5 autres trentenaires qui ont coûté plus de 40 millions d’euros

Drôle d’accord que celui officialisé par le Barça et la Juventus en 2020. Certains l’ont oublié, d’autres volontairement rayé de leur mémoire (on comprend pourquoi) mais Blaugrana et Bianconeri s’étaient alors mis d’accord autour d’un échange facturé à coup de millions : l’énigme Arthur Melo avait alors rejoint Turin contre 72 millions d’euros alors que le trentenaire Miralem Pjanic ralliait la Catalogne contre 60 millions d’euros.

Et si, aujourd’hui, le moindre transfert se monnaie bien plus cher qu’avant, avec le recul, on se demande quand même quelle mouche a bien pu piquer les deux clubs. Entendons-nous bien, Pjanic reste un génie du jeu, un meneur à la vision et à la vista bien au-dessus de la moyenne. Mais au moment où le Barça lui fait les yeux doux, à l’aube de l’été 2020, on sent que le Bosnien est tout doucement en perte de vitesse et que son influence, dans le jeu de la Juventus, est moins prégnante qu’avant.

Confirmation dans la foulée au Barça où il ne trouve jamais réellement sa place sur l’échiquier d’un Ronald Koeman bien hésitant. Tantôt utilisé en 8, tantôt en tant que milieu défensif, tantôt relégué sur le banc, Pjanic oscille tel un pendule et ne trouve pas ses marques. En tout, il disputera 30 matches cette saison-là. Son bilan ? 0 but, 0 assist. Et si son rôle, tout au long de sa carrière n’a jamais vraiment été d’alimenter ses stats personnelles, notons malgré tout que cette feuille blanche peut interroger.

Prêté au Besiktas après une petite saison, il fustigera assez rapidement le traitement qu’il a subi en Catalogne. Il ira même jusqu’à dire que Ronald Koeman lui a "manqué de respect". Alors, Pjanic était-il mal utilisé ou en perte de vitesse chez les Blaugrana ? Probablement un peu des deux. Reste qu’il a fêté son retour à Barcelone cet été… sans vraiment rentrer dans les plans de Xavi. Cela fait quand même cher les 60 millions…