Cascadeur : "Comment être visible quand on veut être invisible ?"

Salut Alexandre, peux-tu expliquer l’univers Cascadeur ?

C’est un projet né autour de la voix et du piano. Et peu à peu au fil des quatre albums, l’orchestration a été de plus en plus ample avec de plus en plus de registres de sons. J’ai voulu autant partir vers de grands espaces que vers de l’intimiste tout en partant du piano. Un travail autour du temps et de l’espace, une traversée.

Sur quasiment tout l’album "Revenant" on a une impression de bande originale de film, c’est voulu ? Quel est ton rapport à l’image ?

Je pense que si je suis venu à la musique sans doute par le biais de l’image. En ayant été marqué petit par certains films mis en relief par le son. C’est vrai que l’univers visuel l’a suivi que ce soit le cinéma ou la peinture, j’ai un diplôme de plasticien à la base. C’est vrai qu’on me parle de ce parallèle-là assez souvent, en tout cas que des images viennent à l’esprit. Bon, j’ai aussi travaillé pour l’image, ce sont des vases communicants. Il y a une proximité avec la composition de musiques de films. Ma musique sur "Revenant" est assez narrative donc il y a le côté scénarisé. Quand je construis l’album, il y a un fil narratif, on part d’un point, on arrive à un autre point et on y revient.

Que raconte cet album en parlant de narration ? On pense au thème des revenants forcément, peut-être un clin d’œil à "Ghost Surfer" ton précédent projet ?

Oui, cette forme d’auto-citation avec "Ghost Surfeur" m’amusait. Il y a un côté assez fantomatique dans ma musique, notamment par la voix. J’aime bien cet univers des esprits. Il y a aussi une part de mystère par le fait que je sois masqué. "Revenant" c’était d’une part un clin d’œil mais aussi la figure de Cascadeur qui revient, le code du retour, cette idée de disparaître et réapparaître. Qu’est-ce qui se passe quand on n’est pas éclairé ? C’est un peu ça la question. On est aussi un peu tous des revenants à l’heure actuelle, avec les crises actuelles.