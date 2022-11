Casablanca, 80 ans d’amour et de résistance

"Casablanca" n’est pas seulement un grand film d’amour, c’est aussi un grand film de guerre et de résistants (la scène de la Marseillaise donne des frissons), une histoire balancée entre sacrifice et rédemption. Un film parfait en quelque sorte. D’ailleurs le film recevra 3 Oscars en 1944 : celui du Meilleur réalisateur, celui du Meilleur scénario adapté (car à la base il s’agit d’une pièce de théâtre) et celui du Meilleur film. Et rien pour son duo iconique, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman ? Non rien. Enfin si… Avec ce film, ils sont devenus des stars, des légendes, des icônes. Elle et lui, eux… qui ont incarné à merveille cet amour impossible, qui ont idéalement joué toutes ces scènes maintes fois copiées mais jamais égalées avec toutes ces répliques cultes comme…