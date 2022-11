"Casa Mariposa", un premier salon de tatouage éco-responsable

Le 1er septembre dernier, Noémie et Joël ont ouvert un salon de tatouage éco-responsable du côté d’Ixelles. Via ce salon, ils espèrent sensibiliser un maximum de personnes aux causes environnementales. Réduction de déchets, utilisation de matériaux responsables, séances d’informations et de sensibilisation… "Casa Mariposa" est un salon de tatouage unique en son genre.

Noémie – plus connue sous le nom de 'En Poke', tatoue depuis trois ans. Elle vient d’ouvrir le salon "Casa Mariposa", un endroit en adéquation avec ses valeurs. "Avant, j’étais dans l’éducation. Quand j’ai tout plaqué pour me lancer dans le tatouage, j’ai d’abord travaillé dans un salon pendant environ un an et demi, où j’ai découvert pas mal de petites choses qui ne me plaisaient pas et qui n’étaient pas du tout en accord avec mes valeurs. Notamment la gestion des déchets du studio et l’utilisation à outrance de plastique, de cellophane, etc. Cette situation m’a fait me remettre en question sur mes propres pratiques. J’ai cherché des solutions et celles-ci passaient par ouvrir mon propre studio."

Lorsque Noémie et Joël ont récupéré les clefs du studio, ils ont tout d’abord décidé de l’aménager en utilisant uniquement des meubles de récupération ou de seconde main. Ensuite, au niveau des consommables à usage unique, Noémie a opté pour des produits et des marques éco-responsables. "Le tattoo est une pratique qui nécessite pas mal de règles d’hygiène et de normes très strictes à respecter. Nous avons décidé de trouver des alternatives au cellophane, aux gaines de protection et bouteilles de rinçage: ici, on utilise du bio cellophane à base de PET (amidon de maïs). C’est un produit 100% biodégradable et compostable. Ensuite, on travaille avec de l’essuie-tout de la marque "Good Roll" qui reverse 50% de ses bénéfices à des associations qui s’occupent de reconstruire des écoles et des sanitaires en Afrique." L’utilisation du rasoir à usage unique pour chaque client est également proscrite chez "Casa Mariposa". "On demande systématiquement aux personnes qui viennent se faire tatouer chez nous de ramener leurs propres rasoirs, puisque la plupart d’entre elles ont déjà un rasoir à la maison, pourquoi pas l’utiliser ici aussi. Grâce à cela, ça nous empêche de faire un déchet de plus avec une lame et du plastique pour deux centimètres carrés à raser."

Après seulement deux mois d'ouverture, la "Casa Mariposa" était lauréate de l’appel à projets OpenSoon 2022, organisé par Hub Brussels, Bruxelles Economie et Emploi, avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit d’un appel à projets qui récompense la création de commerces répondant à des critères de viabilité, d’originalité, de qualité et surtout la mise en place de pratiques durables.

Ces choix éco-responsables n’impactent ni l’hygiène, ni le prix du tatouage explique Noémie : "Notre règle d’or, c’est la sobriété dans l’utilisation des consommables. On utilise vraiment ce dont on a besoin pour la quantité dont on a besoin, et puis c’est tout. Cela réduit beaucoup nos déchets et l’investissement qu’on a fait en achetant bio." Toutes les tatoueuses qui exercent chez "Casa Mariposa" disposent du certificat d’hygiène obligatoire pour exercer ce métier.