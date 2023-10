Caryl Ferey : "À terme, il n'y aura plus que des animaux sauvages en cage"

Les animaux sauvages sont d’autant plus menacés que leur prix augmente du fait de leur rareté. Une aubaine pour les braconniers. Caryl Férey dénonce "le capitalisme le plus sauvage" qui se matérialise par l’existence d’une bourse faunique (de la faune). On spécule sur les rhinocéros comme sur le blé. Caryl Férey désespère de cette situation. "Cette logique voudrait que le dernier éléphant valle 1 milliard de dollars ! Il y aura toujours un connard de Texan à vouloir le tuer pour montrer qu’il a la plus grosse !"

Caryl Férey nous avertit : au rythme où vont les choses, il n’y aura bientôt plus d’animaux sauvages. Si le trafic d’animaux n’est pas le seul responsable de ce carnage, l’activité humaine, elle, en est bel et bien la cause. Nous rognons de plus en plus sur le territoire des animaux, détruisant leurs habitats pour les cultures, infrastructures et autres besoins. La surexploitation hors braconnage (surpêche, chasse) est aussi responsable, de même que le réchauffement climatique.

"Tout est lié", nous dit Caryl Férey. "En Afrique australe, il fait de plus en plus sec, il y a donc de moins en moins d’acacias dont les girafes se nourrissent. Celles-ci meurent donc de faim, impactant par là-même les lions dont elles sont la proie. Les lions se rabattent alors sur les vaches et les brebis des éleveurs locaux et se font tuer. C’est un cycle infernal."

"À terme, les derniers survivants de cette extinction seront dans les zoos", déplore l’auteur de romans policiers. "Les zoos sont des prisons, les animaux qui y grandissent perdent leur 'culture'. On ne pourra donc pas les relâcher."