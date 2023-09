Carton plein pour les jeunes Namuroises au 2e Blind The voice Kids

Si vous avez regardé le 2eme blind The Voice Kids ce mardi soir vous aurez apprécié la prestation de la jeune Namuroise Elsa qui du haut de ses huit ans, a convaincu les coachs de The Voice Kids en reprenant " L’oiseau et l’enfant " de la chanteuse et gagnante de l’Eurovision Marie Myriam.

Lors de l'audition d'Elsa, Typh Barrow était la première à se retourner et les autres coachs Matthew, Black M et Alice n’ont pas tardé à suivre.

La jeune Elsa nous partage ses impressions dans Namur Matin ce mercredi