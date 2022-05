Carton plein pour le cinéma belge à Cannes et geste d’audace pour la Palme d’Or à "Triangle of sadness" du Suédois Ruben Ostlund

"Close" de Lukas Dhont se hisse à la deuxième marche du podium : le film, chronique terriblement sensible d’une amitié adolescente qui se désagrège, remporte le Grand Prix du Jury. Ce fut le moment le plus émouvant de la soirée, avec des applaudissements fervents de la salle. Inexplicablement, ce Grand Prix est partagé ex aequo avec "Stars at noon" de la cinéaste française Claire Denis, sans doute un des plus faibles de toute la sélection…