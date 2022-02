Cartographie de l’influence russe sur le continent africain

G.K. Les forces occidentales ne veulent pas coopérer avec Wagner, la France considère que cette présence russe est " incompatible avec les efforts militaires actuels "… Pourquoi ?

Pilar Rangel. Le groupe Wagner, particulièrement en République centrafricaine où il est actuellement présent dans le cadre de la Sûreté nationale, a été accusé de nombreuses violations et exactions contre les civils : torture, exécutions, viols, arrestations arbitraires… Cela a été documenté par les Nations-Unies. La question est de savoir si le Mali va courir le même risque.

G.K. Doit-on s’inquiéter pour le Mali ?

Pilar Rangel. Certes, le Mali est un pays souverain, il est libre de décider ce qu'il juge approprié. Cependant, les dommages à long terme pourraient être pires que les dommages actuels. L'arrivée de ces nouveaux acteurs étrangers pourraient apporter plus d'instabilité, non seulement au Mali mais à l'ensemble du Sahel, comme nous l’avons déjà constaté dans d'autres pays africains où le groupe Wagner a fait son apparition. Il est nécessaire que la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) intervienne davantage.

Il convient de rappeler que le Mali a signé la Convention africaine sur l'élimination du mercenariat, de sorte que l'entrée de Wagner sur son territoire pourrait être interdite. Par ailleurs, d'autres pays du Sahel comme le Niger et le Tchad s'opposent à l'entrée de Wagner au Mali. Dans le cas du Tchad, ils ont raison de s'inquiéter de cette présence car les assaillants qui ont attaqué le Tchad en avril et causé la mort de l'ancien président, Idriss Deby, ont été entraînés et encadrés par la société militaire privée Wagner.

G.K. L’Europe doit-elle s’inquiéter de l’influence grandissante du groupe Wagner ?

Pilar Rangel. L'Europe doit être consciente que si elle abandonne le Sahel, ce vide sera comblé par la Russie. D’autant que, par ailleurs, la Russie cherche à devenir le plus grand fournisseur d'armes sur le continent africain. Les ventes d'armes représentent actuellement 49 % des exportations d'armement russe vers le continent africain. C’est pour cette raison que la Russie, une fois entrée au Mali, pourrait s'étendre à d'autres pays du Sahel, probablement le Burkina Faso, déstabilisant ainsi complètement la région.

Wagner pourrait même s’introduire éventuellement en Algérie et en Tunisie. L'Algérie a déjà déclaré qu'elle pourrait financer Wagner au Mali…De cette façon, la Russie retrouvera son influence en Afrique qu'elle a perdue dans les années 90. C'est ce qu'on appelle le grand retour de la Russie en Afrique.

G.K. La présence de Wagner au Mali et le retrait de Barkhane et Takuba est-elle un échec pour la France et les forces occidentales ?

Pilar Rangel. C’est un départ raté de la France après 9 ans d'intervention, c’est un échec à la fois pour la France et pour l'UE. Et de toute évidence, l'entrée de la Russie au Mali est un échec pour la France et les États-Unis, qui connaissent déjà les intentions de la Russie après avoir constaté ses actions en République centrafricaine. La stratégie russe est claire : combler le vide laissé par les États-Unis ou l'Europe. Et on peut dire que le troisième coup d'État au Mali a été mené par la Russie à travers Wagner…

Mais l’arrivée de Wagner au Mali est synonyme d'échec tant pour l'Occident que pour la CEDEAO. Car elle pourrait affecter la lutte contre le terrorisme djihadiste que la France mène au Sahel avec ses partenaires régionaux et occidentaux.

C'est pourquoi la présence conjointe, à la fois de la France, des États-Unis et de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, et dans la reconstruction de ces pays, est essentielle. S'ils quittent le Sahel, l'instabilité dans la région sera plus grande, ce qui entraînera des conséquences néfastes pour l'Europe. D’autant plus que la Russie aura acquis une grande puissance, en tant que seul acteur international dans la région.

Cette présence des forces occidentales est nécessaire car la menace ne se limite pas au Sahel, mais s'étend déjà à la Côte d'Ivoire, au Togo ou au Bénin et il n’est pas exclu qu'elle touche l'Afrique centrale, comme c'est déjà le cas au Cameroun.

Le Mali est ainsi devenu un terrain pour la nouvelle confrontation entre la Russie et l'Occident.

G.K. Les campagnes d'influence et de désinformation russes ont-elles facilité l’arrivée de Wagner en Afrique ?

Pilar Rangel. L'arrivée de la Russie en Afrique est intervenue après une campagne agressive de la Russie contre la France. Une bataille de l’opinion qui se joue notamment sur les réseaux sociaux mais pas seulement, comme la diffusion de discours pro-russes, la dénonciation de ‘l’impérialisme néocolonial de la France’ ou encore des manifestations réclamant son départ.

En définitive, ce qui est perçu dans la population malienne, c'est que leur pays est un territoire de lutte pour les puissances occidentales. Mais pour le peuple malien, le retour à la sécurité est une priorité et pour beaucoup, l'opération Barkhane n'a pas réussi à mettre fin aux conflits dans le pays. Cela a naturellement conduit à un rejet et à une défiance envers la présence militaire française ainsi qu'à l'idée que la France ne restait au Mali que pour servir ses intérêts économiques.

G.K. La Russie a-t-elle exercé une influence dans les putsch successifs (Mali, Guinée, Burkina...) ?

Pilar Rangel. La Russie a peut-être fait du report des élections de 2026 une condition de sa présence au Mali…Ce qui semble évident, c'est que la Russie n'est pas seulement venue pour lutter contre le terrorisme djihadiste mais aussi pour soutenir la junte militaire qui, rappelons-le, a été formée en Russie, il y a quelques années. L'entrée de la Russie au Mali a changé le scénario malien dans tous les domaines : politique, économique et militaire.

G.K. La Russie est présente sur le continent dans différents domaines. Quelle est sa stratégie en Afrique ?

Pilar Rangel. La Russie est présente en Afrique depuis des années, pas seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans les secteurs agricoles, nucléaires, énergétiques …dans le cadre d’accords de coopération (Cf. Cartographie).

La stratégie de la Russie consiste à étendre son influence de manière asymétrique sur toute l'Afrique. Elle l'a déjà fait en Libye, au Soudan ou en RCA et maintenant c'est au tour de l'Algérie, du Mali et nous verrons si le Burkina Faso suivra. Sur le plan géostratégique, avoir un débouché sur l'Atlantique est très important pour la Russie mais aussi pour la Chine.

On l’a vu ces dernières semaines, la Russie a renforcé ses relations économiques et politiques avec l'Algérie, sachant que l'Algérie borde le Sahel, lieu d'intérêt particulier pour l'Union européenne…L'Algérie a autorisé l'utilisation de son espace aérien pour que la Russie puisse mener des opérations militaires au Mali alors qu'elle y a mis son veto à la France.

Cependant, l'objectif principal de la Russie en Afrique est d'obtenir un grand avantage économique, en faisant ce qu'elle a fait notamment en RCA, en pillant les ressources naturelles du pays.