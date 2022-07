Cartes essence, contrats d’énergie, compétitivité : que dit le rapport final des experts sur le pouvoir d’achat ?

"Une solution pratique pour améliorer le partage des risques entre les deux parties du marché consiste à exiger des fournisseurs d’énergie qu’ils proposent un menu de contrats d’électricité comprenant au moins un contrat à taux fixe et au moins un contrat à taux variable."

La compétitivité des entreprises

Les experts ont également pensé à des mesures de soutien aux entreprises belges, dont la compétitivité est menacée.

Une piste évoquée par le collectif d’experts : offrir des jours fériés aux entreprises qui souffrent des coûts énergétiques élevés - comme durant la période Covid, "leur fournissant les liquidités suffisantes pour surmonter cette crise." Cette recommandation est principalement destinée aux industries d’énergie, mais aussi aux PME.

A noter que la mesure pourrait être complétée par des prêts garantis par l’Etat, indique le groupe de sept économistes.

Objectif 21 juillet

La réunion d’aujourd’hui s’inscrit dans la lignée d'une série de conseils des ministres restreints lors desquels le gouvernement tente de s’accorder sur différents grands dossiers avant le 21 juillet, jour de fête nationale. Sur la table : les pensions, le pouvoir d’achat, l’énergie etc.

A l’image de ce qui avait été organisé durant la crise sanitaire, le gouvernement a désigné ce groupe de sept économistes pour le conseiller dans la crise sociale et économique que nous traversons. L'objectif : "nourrir le gouvernement en recommandations et pistes d'actions concrètes pour faire face à l'inflation et aux défis économiques liés à la guerre en Ukraine", expliquait le cabinet du Premier ministre fin avril.

Un rapport intermédiaire était déjà paru à la mi-juin.