Cartes Blanches | Quand les artistes se racontent au travers de leurs disques préférés

Compositeur et interprète d’origine grecque, Photis Ionatos a accepté notre invitation à partager une part de sa discothèque et de son répertoire. Arrivé de Grèce il y a quelques paires d’années, Photis s’est installé à Liège avec sa famille et depuis la Cité Ardente, il visite, illustre et fait exister littérature et poésie grecque. Photis l’interprète nous parlera d’auteurs et de compositeurs chers à son cœur.