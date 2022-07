Cartes Blanches de l’été | Quand les artistes se racontent au travers de leurs disques préférés

Mardi 5 juillet : Lorcan Fahy - À (ré)écouter ici ►

Violoniste et mandoliniste, Lorcan Fahy fait se rencontrer dans sa musique ses racines irlandaises, sa formation classique et une multitude d'influences qu'il n'a de cesse de rechercher autour de lui et qu’il transmet dans sa musique. Très actif, Lorcan joue notamment avec Ekko Trio, Green Moon, Crom & Fahy 4tet ou Hills of Belgium. C’est avec ce duo violon-banjo qu’il se produira au Festival d’Art de Huy le 20 août prochain ! Il nous livre au travers de sa Carte Blanche, un joli moment de plaisir et de découverte.