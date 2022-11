Carte virtuelle de Haaland pour 600.000€, des joueurs pros accros : c'est quoi Sorare, ce "panini pour les grands" ?

Pour bien comprendre l'idée derrière Sorare, il faut être familier avec les NFT. Ces trois lettres mises ensemble sont devenues incontournables ces deniers mois. Ces NFT (Non-Fungible Tokens ou jetons non-fongibles en français) sont des titres de propriété virtuels. De nos jours, un collectionneur d'art peut acheter un tableau virtuel et en acquérir la propriété numérique à l'aide d'une cryptomonnaie. Cette propriété est authentifiée par la technologie de la blockchain, qui en garantit le caractère unique et non-falsifiable. En clair, c'est comme si ce marchand d'art achetait une oeuvre, la plaçait dans un coffre-fort et était le seul à en détenir la clé.

Neymar, par exemple, a dépensé l'équivalent d'1,1 million d'euros pour s'offrir deux tableaux qui n'existent pas physiquement mais bien numériquement. Pourquoi ? Car Neymar pense que ce nouveau marché va grandir dans les années à venir et il voit ces deux tableaux comme un investissement. Si vous avez intégré le principe du NFT et que vous n'êtes pas perdu à ce stade de l'article, c'est merveilleux : le plus dur est passé.

A l'heure où ces NFT sont en plein boom, une société française a eu l'idée de créer des titres de propriété pour des vignettes de joueurs de football. Sorare, c'est le nom de la plateforme, a lancé un jeu autour de la collection de ces images. Elles semblent tout droit sorties d'un album panini, mais valent en réalité beaucoup plus cher que les bonnes vieilles petites vignettes à coller.