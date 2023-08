Carte interactive : où puis-je trouver des magasins coopératifs en Wallonie et à Bruxelles ?

Les magasins coopératifs ont le vent en poupe depuis plusieurs décennies à travers le monde. Un concept où les clients et clientes cogèrent un commerce. Comment ça marche et d’où vient cette démarche coopérative et participative ? On vous explique tout en vous proposant une carte interactive qui reprend les magasins coopératifs à retrouver en Wallonie et à Bruxelles.

Vous connaissez d’autres magasins coopératifs en Fédération Wallonie Bruxelles ? N’hésitez pas à nous les partager via cette adresse mail : contact@vivreici.be.