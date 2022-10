Carte interactive : où puis-je trouver des friperies en Wallonie et à Bruxelles ?

Les motivations sont multiples et cumulables entre budget, éthique de consommation ou passion pour la mode. Les friperies regorgent de pépites pour développer son propre style – un style que l’on ne retrouve pas habituellement dans les grandes enseignes de prêt-à-porter.

Plus largement, se rendre dans une fripe nous permet de faire des économies : les articles vendus sont généralement moins chers, même si ce n’est pas toujours le cas. a fortiori avec le succès de ces magasins depuis plusieurs années, ainsi que la rareté des pièces proposées dans certaines boutiques.

Enfin, des citoyens et des citoyennes préfèrent consommer durable et participer à une économie circulaire plutôt que de gaspiller et d’entretenir la "fast fashion", l’une des industries les plus polluantes de la planète. Dans les faits, l’empreinte carbone des fripes est loin d’être neutre, surtout celles qui ne travaillent pas avec nos dons.