[Carte interactive] La plateforme Librel et les librairies indépendantes près de chez vous

Créée en 2014, Librel se définit comme la plus grande librairie de Belgique avec plus de 950.000 références littéraires. Avec la crise sanitaire, la plateforme s’est développée et propose de réunir en un seul endroit les stocks d’une soixantaine de librairies francophones indépendantes.

Sur Librel, vous pouvez ainsi acheter et télécharger des livres numériques (ebooks), mais aussi réserver/commander un livre et aller le chercher sur place. Vous payez donc dans la librairie de votre choix et/ou géolocalisée proche de chez vous. La vente en ligne et la livraison à domicile ne sont pas encore organisées pour le moment, mais restent des objectifs futurs des créateurs de Librel.

Les avantages de cette plateforme littéraire sont multiples : mutualiser et connaître les stocks des différentes librairies participantes, trouver un livre pas loin de chez soi en un clic, lutter contre la concurrence des web librairies internationales et soutenir les petites librairies locales.

A voir : le reportage de No Télé sur la plateforme Librel

Vivre ici a repris pour vous les 60 librairies indépendantes adhérentes à la plateforme – et non l’ensemble des librairies de la Fédération Wallonie- Bruxelles.